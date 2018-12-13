Поїзди затрималися у дорозі через повалене дерево
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Через повалене дерево та зірвані контактні мережі, що сталося на Київщині, можливі затримки окремих пасажирських поїздів західного напрямку. Про це повідомили в "Укрзалізниці", передає УНН.
"Через падіння дерева на Київщині, внаслідок чого було обірвано залізничну контактну мережу, у дорозі затримується низка пасажирських поїздів", - повідомили в УЗ.
Як зазначається, інцидент стався о 5:12 на 51-му км перегону Клавдієво-Бородянка.
Залізничники працюють над відновленням ділянки. О 7:12 уже відновлено напругу по парній колії дільниці та розпочато пропуск поїздів.
"У дорозі затримуються деякі приміські поїзди та далеко сполучення, зокрема поїзди № 98 Ковель – Київ, № 705 Київ – Перемишль, № 92 Львів – Київ", - додали в УЗ.
Нагадаємо, водіїв попередили про обмеження в'їзду вантажівок до Києва.