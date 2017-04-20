Связанная с "Роснефтью" компания пожертвовала полмиллиона долларов на инаугурацию Д.Трампа

Большую сумму внес лишь Bank of America — один миллион долларов. Платежи по 500 тысяч долларов, как и Citgo, перечислили банк JP Morgan Chase и нефтегазовый концерн Exxon.

Крупные пожертвования поступили также от Pepsi (250 тысяч долларов), ритейлера Walmart (150 тысяч долларов) и сотового оператора Verizon (100 тысяч долларов).

Компания Citgo принадлежит венесуэльскому государственному нефтегазовому концерну PDVSA. По сообщениям СМИ, залоговые права на 49,9% Citgo дочерняя компания “Роснефти” получила в ноябре 2016 года. Это значит, что в случае дефолта Венесуэлы права на эти акции перейдут в собственность российской государственной компании.

Как сообщается, этой сделкой уже заинтересовались в Конгрессе США.

Напомним, по информации нескольких бывших и действующих американских чиновников, Российский институт стратегических исследований разрабатывал “дорожную карту” влияния на президентские выборы в США, которая предусматривала поддержку кандидатуры Д.Трампа.