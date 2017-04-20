Связанная с "Роснефтью" компания пожертвовала полмиллиона долларов на инаугурацию Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Американская компания Citgo, на 49,9% которой имеет залоговые права дочерняя компания "Роснефти" Rosneft Trading, пожертвовала полмиллиона долларов на инаугурацию президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные отчета инаугурационного комитета, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Большую сумму внес лишь Bank of America — один миллион долларов. Платежи по 500 тысяч долларов, как и Citgo, перечислили банк JP Morgan Chase и нефтегазовый концерн Exxon.
Крупные пожертвования поступили также от Pepsi (250 тысяч долларов), ритейлера Walmart (150 тысяч долларов) и сотового оператора Verizon (100 тысяч долларов).
Компания Citgo принадлежит венесуэльскому государственному нефтегазовому концерну PDVSA. По сообщениям СМИ, залоговые права на 49,9% Citgo дочерняя компания “Роснефти” получила в ноябре 2016 года. Это значит, что в случае дефолта Венесуэлы права на эти акции перейдут в собственность российской государственной компании.
Как сообщается, этой сделкой уже заинтересовались в Конгрессе США.
Напомним, по информации нескольких бывших и действующих американских чиновников, Российский институт стратегических исследований разрабатывал “дорожную карту” влияния на президентские выборы в США, которая предусматривала поддержку кандидатуры Д.Трампа.