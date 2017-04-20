Пов'язана з "Роснефтью" компанія пожертвувала півмільйона доларів на інавгурацію Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Американська компанія Citgo, на 49,9% якої має заставні права дочірня компанія "Роснефти" Rosneft Trading, пожертвувала півмільйона доларів на інавгурацію президента США Дональда Трампа. Про це свідчать дані звіту інавгураційного комітету, повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Більшу суму вніс лише Bank of America — один мільйон доларів. Платежі по 500 тис. доларів, як і Citgo, перерахували банк JP Morgan Chase і нафтогазовий концерн Exxon.
Великі пожертвування надійшли також від Pepsi (250 тис. доларів), рітейлера Walmart (150 тис. доларів) і стільникового оператора Verizon (100 тис. доларів).
Компанія Citgo належить венесуельському державному нафтогазовому концерну PDVSA. За повідомленнями ЗМІ, заставні права на 49,9% Citgo дочірня компанія “Роснефти” отримала в листопаді 2016 року. Це означає, що в разі дефолту Венесуели права на ці акції перейдуть у власність російської державної компанії.
Як повідомляється, цією угодою вже зацікавилися в Конгресі США.
Нагадаємо, за інформацією кількох колишніх і діючих американських чиновників, Російський інститут стратегічних досліджень розробляв “дорожню карту” впливу на президентські вибори у США, яка передбачала підтримку кандидатури Д.Трампа.