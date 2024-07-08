Во время повторной атаки на столицу под ударом армии рф оказался роддом, сообщил в понедельник уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

"Повторная российская атака на Киев. И снова - медицинское учреждение. Учреждение, где рождается жизнь, - роддом", - написал Лубинец в Telegram.

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Сейчас известно о четырех погибших и трех травмированных из-за повторного удара по Киеву.