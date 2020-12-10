Повторение финала прошлого сезона: "Донбасс" в третий раз нанес поражение "Кременчугу"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Дружковке состоялся второй поединок 16-го тура УХЛ, в котором "Донбасс" принимал "Кременчуг", сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Финальная сирена зафиксировала итоговый счет — 5:0 в пользу “Донбасса”. Шайбы забрасывали Милехин, Туркин, Сигарев, Тунхузин и Монс.
Примечательно, что в двух предыдущих встречах этого сезона “Донбасс” также побеждал действующих чемпионов страны.
Добавим, в другом противостоянии “Краматорск” обыграл киевский “Сокол” — 5:4.