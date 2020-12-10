Повторення фіналу попереднього сезону: "Донбас" втретє завдав поразки "Кременчуку"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Дружківці відбувся другий поєдинок 16-го туру УХЛ, в якому "Донбас" приймав "Кременчук", повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Фінальна сирена зафіксувала підсумковий рахунок — 5:0 на користь “Донбасу”. Шайби закидали Мілехін, Туркін, Сігарьов, Тунхузін та Монс.
Примітно, що в двох попередніх зустрічах цього сезону “Донбас” також перемагав чинних чемпіонів країни.
Додамо, в іншому протистоянні “Краматорськ” обіграв київський “Сокіл” — 5:4.