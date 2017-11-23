Повстанцы FARC, которые отказались сложить оружие, будут уничтожены военными Колумбии

Более 11 000 боевиков и сотрудников Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) передали свое оружие этого года в рамках мирного соглашения с правительством, чтобы закончить более пяти десятилетий войны. Организация сохранила свои инициалы и продолжила свою деятельность , как партия.

Однако омбудсмен страны заявляет, что около 800 бывших партизан не покинули вооруженной борьбы.

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Сантос заявил, что количество повстанцев превышает 15 процентов бойцов, как он заявляет, обычно отказываются от демобилизации, когда повстанческие группировки составляют оружие после мирных соглашений.

Напомним, Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос во вторник, 15 августа, объявил о завершении 50-летнего конфликта в стране с леворадикальной повстанческой группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC) и его окончательное разоружение.