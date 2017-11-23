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Повстанці FARC, які відмовились скласти зброю, будуть знищені військовими Колумбії

Повстанці FARC, які відмовились скласти зброю, будуть знищені військовими Колумбії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Повстанці ліворадикальної терористичної організації FARC, які відмовились скласти зброю згідно амністії, а приєднались до банд наркоторговців будуть знищені військовими силами Колумбії. Таку заяву проголосив президент Хуан Мануель Сантос на на тлі хвилювань банд. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Більше 11 тисяч бойовиків та співробітників Революційних збройних сил Колумбії (FARC) передали свою зброю цього року в рамках мирної угоди з урядом, щоб закінчити більш ніж п'ять десятиліть війни. Організація зберегла свої ініціали і продовжила свою діяльність, як партія.

Проте омбудсмен країни заявляє, що близько 800 колишніх партизан не покинули збройної боротьби.

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Сантос заявив, що кількість повстанців перевищує 15 відсотків бійців, що, як він заявляє, зазвичай відмовляються від демобілізації, коли повстанські угрупування складають зброю після мирних угод.

Нагадаємо, Президент Колумбії Хуан Мануель Сантос у вівторок, 15 серпня, оголосив про завершення 50-річного конфлікту в країні з ліворадикальним повстанським угрупуванням "Революційні збройні сили Колумбії" (FARC) та його остаточне роззброєння.

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