На Киевщине в результате вражеской атаки пострадали два человека. Они получили осколочные ранения. Также в области из-за вражеских атак были зафиксированы возгорания травяного настила и лесной подстилки, а также повреждены дома, магазин и авто. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Продолжается ликвидация последствий ракетного удара, который россия нанесла сегодня утром. По состоянию на 15:30 в Киевской области травмированы два человека. Они получили осколочные ранения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается - сообщил Кравченко.

Он отметил, что в результате падения обломков в четырех районах области были зафиксированы возгорания травяного настила и лесной подстилки. Большинство из них уже ликвидированы.

Также повреждены два частных дома, магазин и одно авто.

"Все оперативные службы на местах и продолжают свою работу. российские уроды должны быть наказаны", - добавил Кравченко.

Напомним

В Украине в результате массированной вражеской атаки погиб 31 человек, еще 125 пострадали.