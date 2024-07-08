Киев • УНН
Два человека получили осколочные ранения, повреждены жилые дома, магазин и автомобиль в результате российских ракетных ударов в Киевской области.
На Киевщине в результате вражеской атаки пострадали два человека. Они получили осколочные ранения. Также в области из-за вражеских атак были зафиксированы возгорания травяного настила и лесной подстилки, а также повреждены дома, магазин и авто. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Продолжается ликвидация последствий ракетного удара, который россия нанесла сегодня утром. По состоянию на 15:30 в Киевской области травмированы два человека. Они получили осколочные ранения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается
Он отметил, что в результате падения обломков в четырех районах области были зафиксированы возгорания травяного настила и лесной подстилки. Большинство из них уже ликвидированы.
Также повреждены два частных дома, магазин и одно авто.
"Все оперативные службы на местах и продолжают свою работу. российские уроды должны быть наказаны", - добавил Кравченко.
Напомним
В Украине в результате массированной вражеской атаки погиб 31 человек, еще 125 пострадали.