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"То, что мы видим, - это усиленный полный провал со стороны путина в отношении его решения вторгнуться в Украину. И нет ни одного способа, ни одного способа, чтобы война путина в Украине улучшила жизнь и будущее российского народа", - заявил посол.

Детали

Его заявление тождественно со словами госсекретаря США Энтони Блинкена, который также назвал войну россии "стратегическим провалом", заявив, что она уменьшила влияние и интересы страны "на годы вперед".

"Что изменилось за последнюю неделю, так это то, что НАТО расширилась таким образом, что это только подчеркивает стратегический провал решения путина о вторжении в Украину", - добавил Бжезинский.

Более того, посол США в Польше заметил, что вторжение путина в Украину никогда бы не улучшило будущее рф.









