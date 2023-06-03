Полномасштабное вторжение России в Украину было "стратегическим провалом" - посол США в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. По словам посла США в Польше Марка Бжезинского, вступление Финляндии в НАТО подчеркивает, что полномасштабное вторжение россии в Украину было "стратегическим провалом", сообщает УНН со ссылкой на CNN.
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"То, что мы видим, - это усиленный полный провал со стороны путина в отношении его решения вторгнуться в Украину. И нет ни одного способа, ни одного способа, чтобы война путина в Украине улучшила жизнь и будущее российского народа", - заявил посол.
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Его заявление тождественно со словами госсекретаря США Энтони Блинкена, который также назвал войну россии "стратегическим провалом", заявив, что она уменьшила влияние и интересы страны "на годы вперед".
"Что изменилось за последнюю неделю, так это то, что НАТО расширилась таким образом, что это только подчеркивает стратегический провал решения путина о вторжении в Украину", - добавил Бжезинский.
Более того, посол США в Польше заметил, что вторжение путина в Украину никогда бы не улучшило будущее рф.