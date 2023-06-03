Повномасштабне вторгнення росії в Україну було "стратегічним провалом" – посол США в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. За словами посла США в Польщі Марка Бжезінського, вступ Фінляндії до НАТО підкреслює, що повномасштабне вторгнення росії в Україну було "стратегічним провалом", повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Цитата
"Те, що ми бачимо, - це посилений повний провал з боку путіна щодо його рішення вторгнутися в Україну. І немає жодного способу, жодного способу, щоб війна путіна в Україні поліпшила життя і майбутнє російського народу", - заявив посол.
Деталі
Його заява тотожна зі словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, який також назвав війну росії "стратегічним провалом", заявивши, що вона зменшила вплив та інтереси країни "на роки вперед".
"Що змінилося за останній тиждень, так це те, що НАТО розширилася таким чином, що це тільки підкреслює стратегічний провал рішення путіна про вторгнення в Україну", - додав Бжезинський.
Ба більше, посол США в Польщі зауважив, що вторгнення путіна в Україну ніколи б не поліпшило майбутнє рф.