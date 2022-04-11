Полномасштабное вторжение рф: по "магистральному" делу уже 501 подозреваемый
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире телерадиомарафона "Единые новости" рассказала о количестве военных преступлений и подозреваемых по "магистральному" делу. Об этом сообщает УНН.
Детали
Венедиктова рассказала о 500 военных в "магистральной" делу.
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"Это не только военные. Я специально открыла сайты. Если вы зайдете на сайт офиса генпрокурора там будет у вас картинка такая черная. Сколько у нас вообще открыто дел на сегодня военных преступлений - 5899, касательных 2691, и далее 501 подозреваемый по магистральному делу, мы его называем делом 24-го февраля. Это непосредственно дело которое касается преступления агрессии рф.
И там не только военные. Ниже можно нажать на список подозреваемых магистрального дела, и вам откроется такая прекрасная картинка, где все 501 участник этого процесса у нас указан в статусе подозреваемых", - рассказала Ирина Венедиктова.
Напомним
Сегодня во Львов прибыли, технические и научные жандармы из Франции, которые будут заниматься расследованием военных преступлений российских оккупантов в Киевской области.