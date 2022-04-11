Повномасштабне вторгнення рф: у "магістральній" справі вже 501 підозрюваний

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Венедіктова розповіла про 501 військового у "магістральній" справі.

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"Це не тільки військові. Я спеціально відкрила сайти. Якщо ви зайдете на сайт офісу генпрокурора там буде у вас картинка така чорна. Скільки в нас взагалі відкрито справ на сьогодні воєнних злочинів - 5899, дотичних 2691, і далі 501 підозрювальний щодо магістральної справи, ми її називаємо справою 24-го лютого. Це безпосередньо справа яка стосується злочину агресії рф.

І там не лише військові. Нижче можна нажати на список підозрювальних магістральної справи, і Вам відкриється така прекрасна картинка, де всі 501 учасник цього процесу в нас зазначений в статусу підозрюваних", - розповіла Ірина Венедіктова.

Нагадаємо

Сьогодні до Львова прибули, технічні та наукові жандарми із Франції, які займатимуться розслідуванням воєнних злочинів російських окупантів у Київській області.