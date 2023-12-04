Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
Киев • УНН
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
Влияние искусственного интеллекта в банковской сфере в ближайшей перспективе скорее всего ограничится двумя направлениями: повышение безопасности операций и повышение скорости обслуживания. Такое мнение в комментарии УНН высказал fintech-эксперт Гела Слюсарчук.
Повышение безопасности всех банковских и платежных операций с помощью более совершенного анализа действий клиента, его платежей и принятия решений по ним. Повышение скорости и качества обслуживания клиентов в стандартных вопросах через смену оператора на ИИ
В более отдаленной перспективе эксперт предполагает уменьшение штата банковских сотрудников, в первую очередь по направлениям финансового мониторинга, кредитов и даже среди разработчиков, ведь ИИ сможет обеспечить выполнение значительного количества функций работников по этим направлениям.
В то же время соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка смотрит на вопрос замены работников на ИИ несколько иначе. По ее мнению, хотя использование ИИ и может уменьшить потребность в некоторых традиционных ролях, однако технологии создают новые возможности, особенно в сфере анализа данных, разработки программного обеспечения и управления инновациями.
"Адаптация к этим изменениям потребует от работников приобретения новых навыков и постоянного обучения", - добавляет Соседка.
Елена Соседка считает, что кроме применения ИИ для коммуникации с клиентами (например, чат-боты), а также для предотвращения мошенничества, он может использоваться для киберзащиты финучреждений, анализа больших данных (например, в кредитовании), а также для автоматизации некоторых рутинных процессов банков.
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере.
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