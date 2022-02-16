Возвращение бурундучков: студия Disney выпустила трейлер фильма “Чип и Дейл”
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Студия Disney опубликовала первый трейлер полнометражного фильма “Чип и Дейл спешат на помощь”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Youtube-канал Disney.
Детали
Как отмечается, главных героев озвучили Энди Сэмберг и Джон Малейни.
Известно, что знаменитые бурундуки встретятся через 30 лет. Чип стал страховым агентом, а Дейл начал зарабатывать, рассказывая о своих прежних успехах на различных мероприятиях. Они объединятся, когда внезапно исчезнет их общий друг.
Также в фильме участвовали Сет Роген, Эрик Бана, Уилл Арнетт, Дж. К. Симмонс и Кики Лейн.
Новый фильм станет эксклюзивом стримингового сервиса Disney+. Премьера состоится 20 мая.
Напомним
Студия Marvel Studios опубликовала полноценный трейлер предстоящего супергеройского блокбастера “Доктор Стрэндж в мультивселенной безумие”.