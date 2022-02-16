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15 марта, 19:03 • 101306 просмотра

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15 марта, 13:44 • 131236 просмотра

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Возвращение бурундучков: студия Disney выпустила трейлер фильма “Чип и Дейл”

Возвращение бурундучков: студия Disney выпустила трейлер фильма “Чип и Дейл”

Киев • УНН

 • 65541 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Студия Disney опубликовала первый трейлер полнометражного фильма “Чип и Дейл спешат на помощь”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Youtube-канал Disney.

Детали

Как отмечается, главных героев озвучили Энди Сэмберг и Джон Малейни.

Известно, что знаменитые бурундуки встретятся через 30 лет. Чип стал страховым агентом, а Дейл начал зарабатывать, рассказывая о своих прежних успехах на различных мероприятиях. Они объединятся, когда внезапно исчезнет их общий друг.

Также в фильме участвовали Сет Роген, Эрик Бана, Уилл Арнетт, Дж. К. Симмонс и Кики Лейн.

Новый фильм станет эксклюзивом стримингового сервиса Disney+. Премьера состоится 20 мая.

Напомним

Студия Marvel Studios опубликовала полноценный трейлер предстоящего супергеройского блокбастера “Доктор Стрэндж в мультивселенной безумие”.

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