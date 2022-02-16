Повернення бурундучків: студія Disney випустила трейлер фільму “Чіп і Дейл”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Студія Disney опублікувала перший трейлер повнометражного фільму “Чіп і Дейл: бурундучки-рятівнички”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Youtube-канал Disney.
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Як заначається, головних героїв озвучили Енді Семберг та Джон Малейні.
Відомо, що знамениті бурундуки зустрінуться через 30 років. Чіп став страховим агентом, а Дейл почав заробляти, розповідаючи про свої колишні успіхи на різних заходах. Вони об’єднаються, коли раптово зникне їхній спільний друг.
Також у фільмі брали участь Сет Роген, Ерік Бана, Вілл Арнетт, Дж. К. Сіммонс та Кікі Лейн.
Новий фільм стане ексклюзивом стримінгового сервісу Disney+. Прем’єра відбудеться 20 травня.
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