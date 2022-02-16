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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Повернення бурундучків: студія Disney випустила трейлер фільму “Чіп і Дейл”

Повернення бурундучків: студія Disney випустила трейлер фільму “Чіп і Дейл”

Київ • УНН

 • 65541 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Студія Disney опублікувала перший трейлер повнометражного фільму “Чіп і Дейл: бурундучки-рятівнички”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Youtube-канал Disney.

Деталі

Як заначається, головних героїв озвучили Енді Семберг та Джон Малейні.

Відомо, що знамениті бурундуки зустрінуться через 30 років. Чіп став страховим агентом, а Дейл почав заробляти, розповідаючи про свої колишні успіхи на різних заходах. Вони об’єднаються, коли раптово зникне їхній спільний друг.

Також у фільмі брали участь Сет Роген, Ерік Бана, Вілл Арнетт, Дж. К. Сіммонс та Кікі Лейн.

Новий фільм стане ексклюзивом стримінгового сервісу Disney+. Прем’єра відбудеться 20 травня.

Нагадаємо

Студія Marvel Studios опублікувала повноцінний трейлер майбутнього супергеройського блокбастера “Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля”.

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