Уважаем право Украины закрепить стратегические цели в Конституции - посол ЕС

"Любая страна имеет право включить в свою конституцию свои стратегические цели, и мы полностью уважаем ее право", - сказал посол ЕС.



Он подчеркнул, что на сегодняшний день основное внимание отношений Украины и ЕС должно быть сосредоточено на выполнении соглашения об ассоциации, и, в частности на глубоком и всеобъемлющем соглашении о зоне свободной торговли.



"Закон (об изменениях в Конституцию относительно членства Украины в ЕС и НАТО - ред.) показывает решимость украинского руководства и украинского народа приблизиться к ЕС", - отметил он.



Напомним, закон об изменениях в Конституцию относительно членства Украины в ЕС и НАТО вступает в силу 21 февраля.