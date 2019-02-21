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Поважаємо право України закріпити стратегічні цілі в Конституції - посол ЄС

Поважаємо право України закріпити стратегічні цілі в Конституції - посол ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Закріплення в Конституції курсу України на ЄС і НАТО показує рішучість українського керівництва та українського народу наблизитися до Євросоюзу, і в блоці поважають таке рішення. Про це в коментарі кореспонденту УНН повідомив глава представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі.

"Будь-яка країна має право включити в свою конституцію свої стратегічні цілі, і ми повністю поважаємо її право", - сказав посол ЄС.

Він підкреслив, що на сьогоднішній день основна увага відносин України і ЄС має б

ути зосереджена на виконанні угоди про асоціацію, і, зокрема на глибокому і всеосяжну угоду про зону вільної торгівлі.
"Закон (про зміни до Конституції щодо членства України в ЄС і НАТО - ред.) показує рішучість українського керівництва та українського народу наблизитися до ЄС", - зазначив він.

Нагадаємо, закон про зміни до Конституції щодо членства України в ЄС і НАТО вступає чинності 21 лютого .

Українські Національні Новини

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