Поважаємо право України закріпити стратегічні цілі в Конституції - посол ЄС

"Будь-яка країна має право включити в свою конституцію свої стратегічні цілі, і ми повністю поважаємо її право", - сказав посол ЄС.



Він підкреслив, що на сьогоднішній день основна увага відносин України і ЄС має б



ути зосереджена на виконанні угоди про асоціацію, і, зокрема на глибокому і всеосяжну угоду про зону вільної торгівлі.

"Закон (про зміни до Конституції щодо членства України в ЄС і НАТО - ред.) показує рішучість українського керівництва та українського народу наблизитися до ЄС", - зазначив він.



Нагадаємо, закон про зміни до Конституції щодо членства України в ЄС і НАТО вступає чинності 21 лютого .