Поезд насмерть сбил человека во Львовской области
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 января. УНН. Вчера, 14 января, электропоезд "Львов - Ужгород" смертельно травмировал человека во Львовской области. Об этом УНН проинформировали в Департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, сообщает УНН.
"В 17:10 на железнодорожном перегоне "Навария - Щирец" Пустомытовского района, на 1500 км, пассажирским электропоездом №829 сообщением "Львов - Ужгород" был смертельно травмирован житель г. Пустомыты, 1959 г.р. Задержка движения железнодорожного транспорта составила 15 мин.", - сообщили в департаменте.
Причины происшествия выясняются. Проводится доследственная проверка.
Как сообщал УНН, поезд сбил насмерть мужчину в Харьковской области.