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Потяг насмерть збив людину на Львівщині

Потяг насмерть збив людину на Львівщині

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 січня. УНН. Вчора, 14 січня, електропоїзд "Львів – Ужгород" смертельно травмував людину у Львівській області. Про це проінформували у Департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, повідомляє УНН.

"О 17:10 год. на залізничному перегоні "Наварія – Щирець" Пустомитівського району, на 1500км, пасажирським електропоїздом №829 сполученням "Львів – Ужгород" було смертельно травмовано жителя м. Пустомити, 1959 р. н.. Затримка руху залізничного транспорту становить 15 хв.", - повідомили у департаменті.

Причини події з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.

Як повідомляв УНН, потяг збив насмерть чоловіка на Харківщині.

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