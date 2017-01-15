Потяг насмерть збив людину на Львівщині
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 січня. УНН. Вчора, 14 січня, електропоїзд "Львів – Ужгород" смертельно травмував людину у Львівській області. Про це проінформували у Департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, повідомляє УНН.
"О 17:10 год. на залізничному перегоні "Наварія – Щирець" Пустомитівського району, на 1500км, пасажирським електропоїздом №829 сполученням "Львів – Ужгород" було смертельно травмовано жителя м. Пустомити, 1959 р. н.. Затримка руху залізничного транспорту становить 15 хв.", - повідомили у департаменті.
Причини події з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.
Як повідомляв УНН, потяг збив насмерть чоловіка на Харківщині.