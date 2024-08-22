Потребление электричества растет из-за жары: графиков не ожидается, но запланирован импорт и аварийная помощь из Европы

Потребление электроэнергии продолжает расти из-за жары, Украина сегодня будет привлекать аварийную помощь из Словакии, запланирован импорт из 4 соседних стран. Непогода обесточила 63 населенных пункта во Львовской и Закарпатской областях. Меры ограничения потребления сегодня не прогнозируются, но стоит потреблять электроэнергию экономно в течение всех суток, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.

Потребление

Уровень потребления, как указано, и дальше растет. В четверг, 22 августа, по состоянию на 9:30, он на 1,8% выше, чем в предыдущие сутки. Это обусловлено удерживанием жаркой погоды в большинстве областей, отметили в НЭК.

Вчера, 21 августа, максимум потребления, по сообщению, был на 1,4% выше, чем в предыдущий рабочий день - во вторник, 20 августа.

"Меры ограничения потребления сегодня не прогнозируются. Экономно потребляйте электроэнергию в течение всех суток, а особенно - в период с 16:00 до 22:00. Пожалуйста, не включайте в это время несколько мощных электроприборов одновременно", - указали в Укрэнерго.

Аварийная помощь

Сегодня, 22 августа, по запросу НЭК "Укрэнерго", Украина будет привлекать аварийную помощь из энергосистемы Словакии.

Импорт и экспорт

Импорт - в течение суток из Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 19 660 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1333 МВт. Экспорт не происходит и не предполагается.

Обесточивание

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 527 населенных пунктов.

Из-за последствий непогоды на утро остаются обесточенными 63 населенных пункта во Львовской и Закарпатской областях. Продолжаются работы по восстановлению поврежденных линий электропередачи.

Из-за боевых действий есть обесточивание в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской областях.

По техническим причинам обесточивались потребители в Сумской и Одесской областях.