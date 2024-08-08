Пострадавшие от воздушных атак агрессора смогут принять участие в проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара.

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США не были предупреждены об операции в Курской области

США не были предупреждены об операции в Курской области

  •  109846 просмотра
CNN: "Хезболла" может атаковать Израиль без разрешения Ирана

CNN: "Хезболла" может атаковать Израиль без разрешения Ирана

  •  109899 просмотра
День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

  •  98760 просмотра
Болгария усиливает поддержку Украины: военные получили разрешение на участие в учениях НАТО

Болгария усиливает поддержку Украины: военные получили разрешение на участие в учениях НАТО

  •  75283 просмотра
Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

  •  91025 просмотра
публикации
Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

  •  91025 просмотра
Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

  •  131907 просмотра
Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

7 августа 2024, 06:34  •  188107 просмотра
Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

6 августа 2024, 15:22  •  192855 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

6 августа 2024, 11:15  •  201351 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

  •  98800 просмотра
Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

  •  69887 просмотра
7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа 2024, 03:03  •  137446 просмотра
Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

6 августа 2024, 16:18  •  109601 просмотра
6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа 2024, 03:03  •  120676 просмотра
Актуальное
Пострадавшие от воздушных атак агрессора смогут принять участие в проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара

Пострадавшие от воздушных атак агрессора смогут принять участие в проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 09:57  •  6648 просмотра

Read in English

Пострадавшие от воздушных атак агрессора смогут принять участие в проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара.

Благотворительный фонд Вадима Столара открыл прием заявок для пострадавших от российских воздушных атак украинцев на участие в проекте "Відновись".

Решение об этом было принято непосредственно после масштабных российских обстрелов 8 июля 2024 года, когда вражеские ракеты атаковали сразу несколько украинских городов и нанесли разрушения, в частности, медицинскому центру "Охматдет" - крупнейшей детской больнице Украины. На следующий день основатель Фонда Вадим Столар объявил о предоставлении помощи в размере 10 000 000 гривен. Из которых 5 000 000 гривен было передано на восстановление медицинского центра "Охматдет", а еще 5 000 000 гривен направлено на психоэмоциональную помощь пострадавшим от воздушных атак украинцам в рамках проекта "Відновись".

Фонд Вадима Столара реализует проект "Відновись" более двух лет, практически с начала масштабной российской агрессии. В рамках этого проекта различные категории пострадавших от войны украинцев получают психологическую помощь и эмоционально перезагружаются в самых безопасных и красивых местах Украины. Всего за время реализации проекта такую помощь получили уже почти 2 000 украинских семей.

"С помощью проекта "Відновись" мы с 2022 года оказываем психологическую и эмоциональную поддержку семьям с детьми, которые потеряли на войне одного из родителей или остались без родного дома. Сейчас мы расширяем наш проект и открываем прием заявок от семей с детьми до 18 лет, пострадавших от атак российскими ракетами и беспилотниками. В частности, приглашаем регистрироваться семьи, которые перенесли гибель или тяжелые ранения близких, или потеряли жилье", - рассказала Наталья Приходько, волонтер Фонда.

"Массированные ракетные атаки на украинские города в очередной раз продемонстрировали бесчеловечный характер войны, которую против нас ведет российский агрессор. Показали всему миру жестокость и беспринципность нашего врага, который ударил ракетами по детской больнице, центру матери и ребенка, по многоэтажным жилым домам. А еще они снова показали характер и взаимовыручку украинцев, которые сразу же начали разбирать завалы, спасать пострадавших и собирать средства на ремонт детской больницы. Я не мог остаться в стороне и тоже присоединился к общенациональному сбору на восстановление медицинского центра "Охматдет". Но, кроме этого, я решил отправить дополнительные средства на проект "Відновись" и вместе с командой нашего Фонда провести реабилитационные мероприятия для всех пострадавших от российских воздушных атак. Не только в Киеве, и не только 8 июля", - сказал Вадим Столар.

Ознакомиться со списком необходимых документов, зарегистрироваться для участия в проекте "Відновись" и подать заявку можно по ссылке: https://stolarfund.com/projects/Vidnovys 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
okhmatditОхматдыт
ukrainaУкраина
kievКиев
Эксклюзив
Без отключений света не обойтись, поэтому жители многоквартирных домов должны участвовать в программах компенсаций приобретения генераторов - эксперт
  •  59281 просмотра

Без отключений света не обойтись, поэтому жители многоквартирных домов должны участвовать в программах компенсаций приобретения генераторов - эксперт

Эксклюзив
Не хотят думать. Правоохранители не любят расследовать экономические преступления - экс-судья
  •  59902 просмотра

Не хотят думать. Правоохранители не любят расследовать экономические преступления - экс-судья

Эксклюзив
Затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Думы не может быть просто служебной халатностью - политолог
  •  71761 просмотра

Затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Думы не может быть просто служебной халатностью - политолог

Эксклюзив
Коррупция - неизлечимая болезнь Украины: эксперт о деле директора юрдепартамента НБУ Зимы
  •  61212 просмотра

Коррупция - неизлечимая болезнь Украины: эксперт о деле директора юрдепартамента НБУ Зимы

Эксклюзив
Люди должны почувствовать свою ответственность - эксперт рассказал, как побудить ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций за покупку электрогенераторов
  •  108320 просмотра

Люди должны почувствовать свою ответственность - эксперт рассказал, как побудить ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций за покупку электрогенераторов

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище: как и когда можно будет подать заявку на захоронение
  •  108314 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище: как и когда можно будет подать заявку на захоронение

Эксклюзив
НБУ идет на встречу бизнесу и ослабляет валютные ограничения - нардеп
7 августа 2024, 10:52  •  116401 просмотра

НБУ идет на встречу бизнесу и ослабляет валютные ограничения - нардеп

Эксклюзив
Появление F-16 в Украине может повлечь за собой создание новых предприятий по обслуживанию - эксперт
7 августа 2024, 09:53  •  109896 просмотра

Появление F-16 в Украине может повлечь за собой создание новых предприятий по обслуживанию - эксперт

Эксклюзив
В условиях тотальной зависимости Украины от внешнего финансирования игнорировать интересы рекомендации МВФ опасно - эксперт
7 августа 2024, 08:47  •  112295 просмотра

В условиях тотальной зависимости Украины от внешнего финансирования игнорировать интересы рекомендации МВФ опасно - эксперт

Эксклюзив
Правоохранители должны проверить, действовала ли глава АРМА Дума в интересах медведчука в ситуации с затягиванием продажи его яхты - юрист
7 августа 2024, 08:26  •  106738 просмотра

Правоохранители должны проверить, действовала ли глава АРМА Дума в интересах медведчука в ситуации с затягиванием продажи его яхты - юрист

Популярные

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

  •  91025 просмотра
Болгария усиливает поддержку Украины: военные получили разрешение на участие в учениях НАТО

Болгария усиливает поддержку Украины: военные получили разрешение на участие в учениях НАТО

  •  75283 просмотра
День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

  •  98760 просмотра
CNN: "Хезболла" может атаковать Израиль без разрешения Ирана

CNN: "Хезболла" может атаковать Израиль без разрешения Ирана

  •  109899 просмотра
США не были предупреждены об операции в Курской области

США не были предупреждены об операции в Курской области

  •  109846 просмотра

Публикации

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

  •  91025 просмотра
Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

  •  131907 просмотра
Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

7 августа 2024, 06:34  •  188107 просмотра
Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

6 августа 2024, 15:22  •  192855 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

6 августа 2024, 11:15  •  201351 просмотра

Война

Плетенчук: уничтожение субмарины "Ростов-на-Дону" - это следствие неудачной информационной политики россиян

Плетенчук: уничтожение субмарины "Ростов-на-Дону" - это следствие неудачной информационной политики россиян

  •  3526 просмотра
В Донецкой области эвакуировали 1010 детей, осталось вывезти еще 3723

В Донецкой области эвакуировали 1010 детей, осталось вывезти еще 3723

  •  12294 просмотра
На Сумщине вынужденно остановили работу коридора для выезда из оккупации: как выехать из захваченных территорий

На Сумщине вынужденно остановили работу коридора для выезда из оккупации: как выехать из захваченных территорий

  •  13230 просмотра
Присутствие чф рф в Черном море есть только в виде подводных лодок - Плетенчук

Присутствие чф рф в Черном море есть только в виде подводных лодок - Плетенчук

  •  25447 просмотра
россияне обстреляли Херсон: травмирована 23-летняя женщина

россияне обстреляли Херсон: травмирована 23-летняя женщина

  •  19190 просмотра

политика

Плетенчук: уничтожение субмарины "Ростов-на-Дону" - это следствие неудачной информационной политики россиян

Плетенчук: уничтожение субмарины "Ростов-на-Дону" - это следствие неудачной информационной политики россиян

  •  3526 просмотра
Присутствие чф рф в Черном море есть только в виде подводных лодок - Плетенчук

Присутствие чф рф в Черном море есть только в виде подводных лодок - Плетенчук

  •  25447 просмотра
Зеленский встретился с конгрессменами США: говорили о защите Украины

Зеленский встретился с конгрессменами США: говорили о защите Украины

  •  24643 просмотра
Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

  •  91039 просмотра
"Агрессор всегда пожинает соответствующие плоды": Подоляк высказался о причине событий в курской области рф

"Агрессор всегда пожинает соответствующие плоды": Подоляк высказался о причине событий в курской области рф

  •  37839 просмотра

Война

Плетенчук: уничтожение субмарины "Ростов-на-Дону" - это следствие неудачной информационной политики россиян

Плетенчук: уничтожение субмарины "Ростов-на-Дону" - это следствие неудачной информационной политики россиян

  •  3526 просмотра
В Донецкой области эвакуировали 1010 детей, осталось вывезти еще 3723

В Донецкой области эвакуировали 1010 детей, осталось вывезти еще 3723

  •  12294 просмотра
На Сумщине вынужденно остановили работу коридора для выезда из оккупации: как выехать из захваченных территорий

На Сумщине вынужденно остановили работу коридора для выезда из оккупации: как выехать из захваченных территорий

  •  13230 просмотра
Присутствие чф рф в Черном море есть только в виде подводных лодок - Плетенчук

Присутствие чф рф в Черном море есть только в виде подводных лодок - Плетенчук

  •  25447 просмотра
россияне обстреляли Херсон: травмирована 23-летняя женщина

россияне обстреляли Херсон: травмирована 23-летняя женщина

  •  19190 просмотра

политика

Плетенчук: уничтожение субмарины "Ростов-на-Дону" - это следствие неудачной информационной политики россиян

Плетенчук: уничтожение субмарины "Ростов-на-Дону" - это следствие неудачной информационной политики россиян

  •  3526 просмотра
Присутствие чф рф в Черном море есть только в виде подводных лодок - Плетенчук

Присутствие чф рф в Черном море есть только в виде подводных лодок - Плетенчук

  •  25447 просмотра
Зеленский встретился с конгрессменами США: говорили о защите Украины

Зеленский встретился с конгрессменами США: говорили о защите Украины

  •  24643 просмотра
Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

  •  91039 просмотра
"Агрессор всегда пожинает соответствующие плоды": Подоляк высказался о причине событий в курской области рф

"Агрессор всегда пожинает соответствующие плоды": Подоляк высказался о причине событий в курской области рф

  •  37839 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  118000 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  121375 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  134369 просмотра

Экономика

Более 95% дронов для ВСУ производятся в Украине - Федоров

Более 95% дронов для ВСУ производятся в Украине - Федоров

  •  24315 просмотра
Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

  •  91039 просмотра
Без отключений света не обойтись, поэтому жители многоквартирных домов должны участвовать в программах компенсаций приобретения генераторов - эксперт

Без отключений света не обойтись, поэтому жители многоквартирных домов должны участвовать в программах компенсаций приобретения генераторов - эксперт
Эксклюзив

  •  59296 просмотра
Не хотят думать. Правоохранители не любят расследовать экономические преступления - экс-судья

Не хотят думать. Правоохранители не любят расследовать экономические преступления - экс-судья
Эксклюзив

  •  59911 просмотра
Отключения не прогнозируются, без электричества почти 500 населенных пунктов - Укрэнерго

Отключения не прогнозируются, без электричества почти 500 населенных пунктов - Укрэнерго

  •  19669 просмотра

Киев

Преимущественно сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

Преимущественно сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  25179 просмотра
В Киеве станет немного теплее: прогноз погоды на 8 августа

В Киеве станет немного теплее: прогноз погоды на 8 августа

  •  28279 просмотра
Ракетная опасность по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К

Ракетная опасность по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К

  •  35981 просмотра
На мосту Патона в Киеве произошло ДТП: движение транспорта затруднено

На мосту Патона в Киеве произошло ДТП: движение транспорта затруднено

  •  37204 просмотра
В Киеве горит кинотеатр "Тампере" - соцсети

В Киеве горит кинотеатр "Тампере" - соцсети

  •  38665 просмотра