Постпред России при НАТО заявил об ухудшении безопасности возле российских границ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Постпред России при НАТО Александр Грушко заявил, что совокупность мероприятий НАТО на восточном фланге вблизи границ России серьезно ухудшает ситуацию с безопасностью в регионе, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Совокупность усилий (НАТО) меняет само содержание военной безопасности в регионах, непосредственно примыкающих к российским границам. Это серьезно ухудшает региональную безопасность и безопасность тех государств, которые в этих учениях и этой активности участвуют", - сказал он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США не только увеличили вчетверо расходы на поддержку развертывания вооружения в Восточной Европе, но и переместили инфраструктуру НАТО к границам России.