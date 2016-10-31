Постпред России при НАТО заявил об ухудшении безопасности возле российских границ

"Совокупность усилий (НАТО) меняет само содержание военной безопасности в регионах, непосредственно примыкающих к российским границам. Это серьезно ухудшает региональную безопасность и безопасность тех государств, которые в этих учениях и этой активности участвуют", - сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США не только увеличили вчетверо расходы на поддержку развертывания вооружения в Восточной Европе, но и переместили инфраструктуру НАТО к границам России.