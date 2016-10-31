Постпред Росії при НАТО заявив про погіршення безпеки біля російських кордонів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Постпред Росії при НАТО Олександр Грушко заявив, що сукупність заходів НАТО на східному фланзі поблизу кордонів Росії серйозно погіршує ситуацію з безпекою в регіоні, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.
“Сукупність зусиль (НАТО) змінює сам зміст військової безпеки в регіонах, які безпосередньо примикають до російських кордонів. Це серйозно погіршує регіональну безпеку і безпеку тих держав, які в цих навчаннях і цій активності беруть участь”, — сказав він.
Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що США не тільки збільшили вчетверо витрати на підтримку розгортання озброєння в Східній Європі, але і перемістили інфраструктуру НАТО до кордонів Росії.