Посольство Украины в Беларуси выясняет причины задержания украинца в Минске

"Посольство подтверждает задержание в Минске гражданина Украины. Причины и обстоятельства задержания выясняются", - говорится в сообщении в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что суд в Минске приговорил к 15 суткам ареста гражданина Украины Руслана Терещенко, задержанного за участие в демонстрациях 25 марта.

По данным общественной организации "Центр гражданских свобод" в Facebook, только в Минске 25 марта, по разным данным, было задержано около 1000 человек.