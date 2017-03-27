Посольство Украины в Беларуси выясняет причины задержания украинца в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Посольство Украины в Беларуси подтвердило задержание украинца в Минске и выясняет причины и обстоятельства задержания. Об этом УНН сообщили в департаменте консульской службы МИД Украины.
"Посольство подтверждает задержание в Минске гражданина Украины. Причины и обстоятельства задержания выясняются", - говорится в сообщении в Twitter.
Ранее СМИ сообщили, что суд в Минске приговорил к 15 суткам ареста гражданина Украины Руслана Терещенко, задержанного за участие в демонстрациях 25 марта.
По данным общественной организации "Центр гражданских свобод" в Facebook, только в Минске 25 марта, по разным данным, было задержано около 1000 человек.