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Посольство України у Білорусі з'ясовує причини затримання українця в Мінську

Посольство України у Білорусі з'ясовує причини затримання українця в Мінську

Київ • УНН

 • 7778 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Посольство України в Білорусі підтвердило затримання українця в Мінську і наразі з'ясовує причини та обставини затримання. Про це УНН повідомили у департаменті консульської служби МЗС України.

"Посольство підтверджує затримання в Мінську громадянина України. Причини та обставини затримання з'ясовуються", - йдеться у повідомленні у Twitter.

Раніше ЗМІ повідомили, що суд у Мінську засудив до 15 діб арешту громадянина України Руслана Терещенка, затриманого за участь у демонстраціях 25 березня.

За даними громадської організації "Центр громадянських свобод" у Facebook, лише в Мінську 25 березня, за різними даними, було затримано близько 1000 осіб.

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