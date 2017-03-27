Посольство України у Білорусі з'ясовує причини затримання українця в Мінську

"Посольство підтверджує затримання в Мінську громадянина України. Причини та обставини затримання з'ясовуються", - йдеться у повідомленні у Twitter.

Раніше ЗМІ повідомили, що суд у Мінську засудив до 15 діб арешту громадянина України Руслана Терещенка, затриманого за участь у демонстраціях 25 березня.

За даними громадської організації "Центр громадянських свобод" у Facebook, лише в Мінську 25 березня, за різними даними, було затримано близько 1000 осіб.