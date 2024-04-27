Посольство Украины в Словакии передаст ГСЧС подводные дроны для разминирования

Посольство Украины в Словакии приобрело 4 подводных дрона Chasing M2 Pro Max (с дальностью действия 200 метров) для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сообщает Министерство иностранных дел в телеграмм-канале, передает УНН.

Детали

Отмечается, что дипломатическое представительство планирует в ближайшее время передать дроны ГСЧС для выполнения задач по подводному гуманитарному разминированию.

Благодаря этому оборудованию удастся обезвредить больше взрывоопасных предметов, а затем - спасти больше жизней и ускорить процесс восстановления украинских водных территорий отметили в дипмиссии.

Посольство Украины отдельно выразило искреннюю благодарность Правительству Словакии, в частности Министерству иностранных и европейских дел Словацкой Республики, и Словацкому агентству по международному сотрудничеству в сфере развития SlovakAid за финансовую помощь в приобретении подводных дронов.

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