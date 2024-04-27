Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
Посольство Украины в Словакии передаст ГСЧС подводные дроны для разминирования
В Харькове раздаются взрывы
В Харькове переименуют две станции метро и около 370 топонимов
"Болит каждому...": На Харьковщине пес отказался от еды после того, как российская бомба попала в дом его хозяев - ГСЧС
На Ивано-Франковщине раздаются взрывы
путин передал "Газпрому" активы Ariston и Bosch в рф
Канада выделила дополнительное финансирование на дроны и артснаряды для ВСУ
В оккупированном Мариуполе взрывы
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Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
Посольство Украины в Словакии передаст ГСЧС подводные дроны для разминирования
Посольство Украины в Словакии приобрело 4 подводных дрона для разминирования, которые будут переданы Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям для обезвреживания взрывоопасных предметов и восстановления украинских водных акваторий.
В Харькове раздаются взрывы
В Харькове раздавались взрывы, когда город попал под вражеский обстрел, а глава областной администрации и мэр подтвердили факт обстрела и призвали жителей оставаться в укрытиях.
В Харькове переименуют две станции метро и около 370 топонимов
Две станции метро и около 370 топонимов, связанных с Россией, будут переименованы в Харькове, включая переименование улиц и станций метро в честь украинских деятелей и удаление российских ссылок.
"Болит каждому...": На Харьковщине пес отказался от еды после того, как российская бомба попала в дом его хозяев - ГСЧС
Пес по имени Ричард отказался есть и пить после того, как российская авиабомба разрушила дом его хозяев в Харьковской области, оплакивая потерю дома и тепла, напоминая, что российское вторжение причиняет боль всем, даже животным.
На Ивано-Франковщине раздаются взрывы
В Ивано-Франковской области, Украина, прогремели взрывы, в области и городе была объявлена воздушная тревога, поскольку Воздушные силы сообщили о запуске ракет "Кинжал", нацеленных на энергетические объекты.
путин передал "Газпрому" активы Ariston и Bosch в рф
путин передал российские дочерние компании Bosch и Ariston во временное управление "Газпрому", продолжив национализацию иностранного бизнеса в россии.
Канада выделила дополнительное финансирование на дроны и артснаряды для ВСУ
Канада выделяет дополнительные $15 млн на беспилотники, артиллерийские боеприпасы, бронетехнику и надувные суда для оборонных нужд Украины.
В оккупированном Мариуполе взрывы
В оккупированном Россией Мариуполе, раздались громкие взрывы. Городской совет предположил, что Вооруженные силы России, вероятно, несут ответственность за обстрел гражданских опираясь на информацию от местных пабликов.
Воздушная тревога по всей Украине: россияне запустили две крылатые ракеты, есть угроза баллистики
Воздушные силы Украины объявили воздушное предупреждение об угрозе баллистических ракет с северо-востока и обнаружили две вражеские крылатые ракеты, одна из которых направлялась на северо-запад над Винницкой областью вблизи границы с Молдовой, а другая сначала была нацелена на Кропивницкий, но впоследствии изменила курс на Черкасскую область.
В Харькове умер полковник полиции Александр Иванов, который попал под повторную атаку "шахедов"
Полковник полиции Александр Иванов умер в больнице после тяжелых ранений, полученных во время атаки российского беспилотника "шахед" на Харьков 4 апреля.