Посольство требует извинений от шведской журналистки из-за высказываний об украинских женщинах

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
  •  36488 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
  •  114261 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
  •  116061 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  121980 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  110978 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  126255 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  119865 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128707 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141380 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128374 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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Посольство требует извинений от шведской журналистки из-за высказываний об украинских женщинах

Посольство Украины в Швеции потребовало извинений от шведской журналистки Элаф Али за оскорбительную "шутку" об украинских женщинах-беженок в эфире шведской телепрограммы, в котором она предположила, что их можно заметить только в борделях.

Общество •   •  1521 просмотра
Посольство требует извинений от шведской журналистки из-за высказываний об украинских женщинах

Шотландский город Норт Бервик назвали лучшим для жизни в Британии

Норт-Бервик, шотландский город, назван лучшим местом для жизни в Британии благодаря большой центральной улице, школам, открытым пространствам, семейным домам, легкому сообщению с Эдинбургом и большому количеству развлечений.

Общество •   •  1964 просмотра
Шотландский город Норт Бервик назвали лучшим для жизни в Британии

Войска НАТО в Украине повышают риск третьей мировой войны - МИД Италии

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни предупредил, что развертывание войск НАТО в Украине увеличит риск Третьей мировой войны, исключив возможность отправки итальянских войск на помощь Киеву против российского вторжения.

Война •   •  4598 просмотра
Войска НАТО в Украине повышают риск третьей мировой войны - МИД Италии

Греция будет поставлять Украине оружие при посредничестве Чехии

Греция будет поставлять Украине оружие и боеприпасы, закупленные в Чехии и переданные непосредственно в Украину.

Война •   •  3648 просмотра
Греция будет поставлять Украине оружие при посредничестве Чехии

LRT: министр обороны Литвы готовится уйти в отставку

Министр обороны Литвы Арвидас Анускаускас подает в отставку, подробности которой, как ожидается, будут объявлены 18 марта после встречи с президентом Гитанасом Науседой на серьезную тему, хотя причина отставки остается неизвестной.

политика •   •  4978 просмотра
LRT: министр обороны Литвы готовится уйти в отставку

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Дело о непоставке мин по контракту между Министерством обороны и львовским "Арсеналом" было возвращено Специализированной антикоррупционной прокуратурой в Генеральную прокуратуру из-за бесперспективности.

политика •   •  36488 просмотра
Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

G7 введет санкции против иранских авиалиний в случае поставки ракет в РФ

Страны G7 угрожают запретить авиакомпании Iran Air летать в Европу, если Иран будет поставлять баллистические ракеты или связанные с ними технологии в Россию.

Война •   •  8650 просмотра
G7 введет санкции против иранских авиалиний в случае поставки ракет в РФ

МИД Финляндии назвал возможным отправку войск стран запада в Украину

Министр иностранных дел Финляндии заявил, что западные страны не должны исключать введение войск в Украину в долгосрочной перспективе, но пока Финляндия не вводит войска и не хочет это обсуждать.

Война •   •  8534 просмотра
МИД Финляндии назвал возможным отправку войск стран запада в Украину

Пропаганда привлекает российское отделение Красного Креста для генерации фейков

Российская пропаганда использует Красный Крест для создания фейковых новостей, а затем развенчивает их и обвиняет "врага", как показали утечки кремлевских документов, свидетельствующие о том, что Красный Крест получал финансирование для оккупированных регионов, что потенциально может привести к его исключению из международной системы.

Война •   •  9344 просмотра
Пропаганда привлекает российское отделение Красного Креста для генерации фейков

Суд отпустил Лиева из СИЗО под личное обязательство из-за отсутствия состава преступления в его действиях при подписании контракта на поставку боеприпасов

Высший антикоррупционный суд освободил бывшего чиновника Минобороны Александра Лиева из-под стражи под личное обязательство в связи с отсутствием в его действиях состава преступления при подписании контракта на поставку боеприпасов.

политика •   •  9852 просмотра
Суд отпустил Лиева из СИЗО под личное обязательство из-за отсутствия состава преступления в его действиях при подписании контракта на поставку боеприпасов