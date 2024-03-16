Посольство требует извинений от шведской журналистки из-за высказываний об украинских женщинах

Украинское посольство в Швеции призвало шведского журналиста иракского происхождения Элаф Али извиниться перед украинскими женщинами-беженками за свою "шутку" в одной из последних юмористических программ "IFS - invandrare för svenskar" на национальном канале SVT. Об этом говорится в заметке посольства в соцсетях, передает УНН.

Детали

Журналистка Элаф Али заявила, что украинские женщины - блондинки и с голубыми глазами, поэтому "никто не заметит их присутствия, кроме публичных домов".

Считаем такие высказывания глубоко оскорбительными и абсолютно неприемлемыми, учитывая обстоятельства полномасштабной российской военной агрессии против Украины, которая заставила украинских женщин спасать свою жизнь и жизнь своих детей за рубежом. говорится в заметке посольства

Посольство призвало журналистку Элаф Али к публичному извинению, а руководство канала SVT - принять необходимые меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

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