Посольство США в Турции возобновило обработку виз на "ограниченной основе"

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 53131 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 120910 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104592 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 107290 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106076 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 97786 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104694 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102346 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144284 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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Актуальное
Посольство США в Турции возобновило обработку виз на "ограниченной основе"

Посольство США в Турции возобновило обработку виз на "ограниченной основе"

Киев  •  УНН

 • 7456 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Соединенные Штаты возобновили оформление виз гражданам Турции на "ограниченной основе", что может свидетельствовать о улучшении текущего дипломатического кризиса двух стран. Об этом сообщило посольство США, передает УНН со ссылкой на Reuters.

 

"В Посольстве США в Анкаре подтвердили выдачу временных виз", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 октября турецкая сторона арестовала сотрудника консульства США. В результате этого консульства США приостановили выдачу туристических и деловых виз в Турции. В ответ посольство Турции в США сообщило, что прекращает все услуги, связанные с выдачей неиммиграционных виз в этой стране.

Как сообщал УНН, туристический поток украинцев в Турцию за 9 месяцев 2017 года достиг рекорда с показателем 1,118 миллиона туристов, что на 23,16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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