Посольство США в Турции возобновило обработку виз на "ограниченной основе"

"В Посольстве США в Анкаре подтвердили выдачу временных виз", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 октября турецкая сторона арестовала сотрудника консульства США. В результате этого консульства США приостановили выдачу туристических и деловых виз в Турции. В ответ посольство Турции в США сообщило, что прекращает все услуги, связанные с выдачей неиммиграционных виз в этой стране.

Как сообщал УНН, туристический поток украинцев в Турцию за 9 месяцев 2017 года достиг рекорда с показателем 1,118 миллиона туристов, что на 23,16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.