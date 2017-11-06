Посольство США в Туреччині відновило обробку віз на "обмеженій основі"

"У Посольстві США в Анкарі підтвердили видачу тимчасових віз", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 жовтня турецька сторона заарештувала співробітника консульства США. В результаті цього консульства США призупинили видачу туристичних та ділових віз в Туреччині. У відповідь посольство Туреччини у США повідомило, що припиняє всі послуги, пов’язані з видачею неімміграційних віз у цій країні.

Як повідомляв УНН, туристичний потік українців до Туреччини за 9 місяців 2017 року досягнув рекорду з показником 1,118 мільйона туристів, що на 23,16% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.