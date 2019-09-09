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Посольство РФ в Украине заявил, что американские дипломаты ведут себя "бесцеремонно и хамски"

Киев  •  УНН

 • 12609 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Посольство РФ в Украине обвинило посольство США в использовании конфронтационной риторики по отношению к России при высказываниях относительно урегулирования конфликта на Донбассе и другим темам. Соответствующее заявление российского дипломатического представительства на Украине обнародовано на его официальном сайте в понедельник, пишет УНН.

“Обратили на себя внимание регулярно тиражируемые в последнее время в интернет-пространстве сообщения посольства США в Киеве с призывами и назидательными рекомендациями в адрес России по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе, выполнения Минских соглашений и освобождения заключенных под стражу лиц, которых без всяких на то оснований называют политзаключенными. В довольно бесцеремонной и хамоватой манере американская сторона повторяет заезженные и набившие оскомину выдумки о „российской агрессии“, невыполнении ею минских соглашений, военном присутствии на востоке Украины и ответственности за происходящее в этом регионе страны, „незаконной оккупации Крыма“ (которую официальная Москва не признает — ред.), нарушениях неотъемлемых прав его жителей и прочие не соответствующие действительности суждения”, — сказано в сообщении посольства РФ.

Российские дипломаты “подчеркнули”, что американские коллеги имеют право давать свои оценки происходящим событиям, при этом подчеркнули, что “конфронтационный тон и наклеивание ярлыков — отнюдь не метод ведения дискуссии, который может привести к конструктивному результату и решению стоящих в повестке дня проблем”. По мнению дипломатов посольства России, это создает риск обострения в переговорном процессе. “Если же американские коллеги добиваются нагнетания остроты в переговорном процессе, то они, без сомнения, находятся на правильном пути. Впрочем, поздравлять мы их с этим не будем”, — сказано в заявлении.

Российское дипломатическое представительство посоветовало американским коллегам давать свои наставления “тем, кто готов к ним прислушиваться и кого бы им следовало направлять на „путь истинный“ здесь, в украинской столице”. “Что касается российской стороны, то она в понуканиях и подсказках не нуждается, тем более когда они формулируются в уничижительном и безапелляционном ключе”, — заключили в посольстве.

Как писал УНН, посольство Соединенных Штатов Америки в Украине опубликовало заявление о непризнании так называемых “выборов” на территории оккупированной Российской Федерацией АР Крым и о поддержке территориальной целостности Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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