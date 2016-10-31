Посольство РФ опровергло сообщения о "гибридной операции" в Эстонии

Сообщается, что телеканал ETV со ссылкой на "экспертное" мнение заявил, что в Эстонии якобы может готовиться "гибридная операция", в рамках которой должны быть взяты под контроль местные информационные ресурсы, властные структуры, бизнес и оппозиционные партии.

"Отметим, что ни авторы сюжета, ни сам приглашенный "специалист по России" не потрудились представить в качестве доказательств ничего, кроме собственных домыслов. Вместо свидетельств и фактов распространяются абсурдные выдумки о российских дипломатах, осуществляющих "картографирование мостов", о мифических "пяти тысячах российских молодых людей, готовых мобилизоваться против эстонского государства", а теперь - о целой "гражданской армии", - сообщили представители посольства РФ.

В диппредставительстве РФ также отметили, что сообщение о "русской военной угрозе" используются прибалтийскими странами для достижения таких политический целей, как наращивание военных бюджетов и приближение инфраструктуры НАТО к границам России.