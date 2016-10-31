Посольство РФ спростувало повідомлення про “гібридну операцію” в Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Посольство Росії в Талліні спростувало заяву естонського телеканалу про підготовлювану Москвою “гібридну операцію” у прибалтійській республіці, передає УНН із посиланням на РІА “Новини”.
Повідомляється, що телеканал ETV з посиланням на “експертну” думку заявив, що в Естонії нібито може готуватися “гібридна операція”, в рамках якої повинні бути взяті під контроль місцеві інформаційні ресурси, владні структури, бізнес і опозиційні партії.
“Зазначимо, що ні автори сюжету, ні сам запрошений ”фахівець з Росії“ не потрудилися представити в якості доказів нічого, крім власних домислів. Замість свідоцтв і фактів поширюються абсурдні вигадки про російських дипломатів, які здійснюють “картографування мостів”, про міфічні “п’ять тисяч російських молодих людей, готових мобілізуватися проти естонської держави”, а тепер — про цілу “громадянську армію”, — повідомили представники посольства РФ.
У диппредставництві РФ також відзначили, що повідомлення про “російську військову загрозу ” використовуються прибалтійськими країнами для досягнення таких політичний цілей, як нарощування військових бюджетів і наближення інфраструктури НАТО до кордонів Росії.