Посол Украины назвал возмутительным заявление депутата Нацсовета Австрии по Крыму

А.Щерба написал, что сегодня депутат Национального Совета Австрии посетила Москву и сделала несколько возмутительных заявлений по Крыму.

"В связи с сегодняшними высказываниями депутата от Австрийской Партии Свободы Дагмар Белакович-Еневайн о так называемом "ялтинском экономическом форуме" должен заявить следующее. Безусловно, никто не может запретить госпоже депутату жонглировать фактами по своему усмотрению. И если она публично обозначает нелегитимный Аншлюс Крыма 2014 как "возвращение домой", видимо, у нее есть причины, чтобы делать такую ​​услугу Российской Федерации и наносить такое оскорбление Украине", - подчеркнул посол.

Он также отметил, что госпожа депутат пошла немного дальше и пригласила в Крым австрийских предпринимателей.

"В этой связи напоминаю ей, что аннексия Крыма признана незаконной как на уровне ООН, так и на уровне ЕС. Ни политически, ни юридически невозможно смириться с таким изменением европейских границ или принять ее де-факто. С точки зрения международного права Крым находится под оккупацией Российской Федерации - это не обсуждается", - подчеркнул А.Щерба.

Посол также добавил, что лица, которые презирают международное право и нарушают суверенитет Украины, посещая ее территорию в обход украинского пограничного контроля, должны считаться со всеми последствиями согласно действующему украинскому законодательству.

Ранее Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини назвала аннексию Россией Крыма прямым вызовом международной безопасности.