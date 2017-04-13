Посол Украины назвал возмутительным заявление депутата Нацсовета Австрии по Крыму

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 60423 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107018 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164483 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120742 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119161 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113945 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105195 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107284 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103746 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156368 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Посол Украины назвал возмутительным заявление депутата Нацсовета Австрии по Крыму

Посол Украины назвал возмутительным заявление депутата Нацсовета Австрии по Крыму

Киев  •  УНН

 • 14223 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Посол Украины в Австрии Александр Щерба выразил обеспокоенность по поводу возмутительных заявлений депутата Национального Совета Австрии во время пребывания в Москве по Крыму и сообщил, что факт оккупации полуострова не обсуждается. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

А.Щерба написал, что сегодня депутат Национального Совета Австрии посетила Москву и сделала несколько возмутительных заявлений по Крыму.

"В связи с сегодняшними высказываниями депутата от Австрийской Партии Свободы Дагмар Белакович-Еневайн о так называемом "ялтинском экономическом форуме" должен заявить следующее. Безусловно, никто не может запретить госпоже депутату жонглировать фактами по своему усмотрению. И если она публично обозначает нелегитимный Аншлюс Крыма 2014 как "возвращение домой", видимо, у нее есть причины, чтобы делать такую ​​услугу Российской Федерации и наносить такое оскорбление Украине", - подчеркнул посол.

Он также отметил, что госпожа депутат пошла немного дальше и пригласила в Крым австрийских предпринимателей.

"В этой связи напоминаю ей, что аннексия Крыма признана незаконной как на уровне ООН, так и на уровне ЕС. Ни политически, ни юридически невозможно смириться с таким изменением европейских границ или принять ее де-факто. С точки зрения международного права Крым находится под оккупацией Российской Федерации - это не обсуждается", - подчеркнул А.Щерба.

Посол также добавил, что лица, которые презирают международное право и нарушают суверенитет Украины, посещая ее территорию в обход украинского пограничного контроля, должны считаться со всеми последствиями согласно действующему украинскому законодательству.

Ранее Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини назвала аннексию Россией Крыма прямым вызовом международной безопасности.

Украинские Национальные Новости

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