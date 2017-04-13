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Посол України назвав обурливою заяву депутата Нацради Австрії щодо Криму

Посол України назвав обурливою заяву депутата Нацради Австрії щодо Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Посол України в Австрії Олександр Щерба висловив занепокоєння з приводу обурливих заяв депутата Національної Ради Австрії під час перебування у Москві щодо Криму і повідомив, що факт окупації півострова не дискутується. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

А.Щерба написав, що сьогодні депутат Національної Ради Австрії відвідала Москву і зробила декілька обурливих заяв щодо Криму.

“У зв’язку із сьогоднішніми висловлюваннями депутатки від Австрійської Партії Свободи Дагмар Бєлаковіч-Єневайн щодо так званого "ялтинського економічного форуму" повинен заявити наступне. Безумовно, ніхто не може заборонити пані депутату жонглювати фактами на власний розсуд. І якщо вона публічно позначає нелегітимний Аншлюс Криму 2014 року як "повернення додому", мабуть, в неї є причини, щоб робити таку послугу Російській Федерації і завдавати таку образу Україні", — наголосив посол.

Він також зауважив, що пані депутат пішла трохи далі та запросила в Крим австрійських підприємців.

“У цьому зв’язку нагадую їй, що анексія Криму визнана незаконною як на рівні ООН, так і на рівні ЄС. Ні політично, ні юридично неможливо змиритися із такою зміною європейських кордонів або прийняти її де-факто. З точки зору міжнародного права Крим знаходиться під окупацією Російської Федерації — це не дискутується”, — наголосив О.Щерба.

Посол також додав, що особи, які зневажають міжнародне право та порушують суверенітет України, відвідуючи її територію в обхід українського прикордонного контролю, мають рахуватися із всіма наслідками згідно чинного українського законодавства.

Раніше Високий представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні назвала анексію Росією Криму прямим викликом міжнародній безпеці.

Українські Національні Новини

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