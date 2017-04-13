Посол України назвав обурливою заяву депутата Нацради Австрії щодо Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Посол України в Австрії Олександр Щерба висловив занепокоєння з приводу обурливих заяв депутата Національної Ради Австрії під час перебування у Москві щодо Криму і повідомив, що факт окупації півострова не дискутується. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
А.Щерба написав, що сьогодні депутат Національної Ради Австрії відвідала Москву і зробила декілька обурливих заяв щодо Криму.
“У зв’язку із сьогоднішніми висловлюваннями депутатки від Австрійської Партії Свободи Дагмар Бєлаковіч-Єневайн щодо так званого "ялтинського економічного форуму" повинен заявити наступне. Безумовно, ніхто не може заборонити пані депутату жонглювати фактами на власний розсуд. І якщо вона публічно позначає нелегітимний Аншлюс Криму 2014 року як "повернення додому", мабуть, в неї є причини, щоб робити таку послугу Російській Федерації і завдавати таку образу Україні", — наголосив посол.
Він також зауважив, що пані депутат пішла трохи далі та запросила в Крим австрійських підприємців.
“У цьому зв’язку нагадую їй, що анексія Криму визнана незаконною як на рівні ООН, так і на рівні ЄС. Ні політично, ні юридично неможливо змиритися із такою зміною європейських кордонів або прийняти її де-факто. З точки зору міжнародного права Крим знаходиться під окупацією Російської Федерації — це не дискутується”, — наголосив О.Щерба.
Посол також додав, що особи, які зневажають міжнародне право та порушують суверенітет України, відвідуючи її територію в обхід українського прикордонного контролю, мають рахуватися із всіма наслідками згідно чинного українського законодавства.
Раніше Високий представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні назвала анексію Росією Криму прямим викликом міжнародній безпеці.