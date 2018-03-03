Посол США о реформах в Украине: одного лишь принятия законодательства недостаточно

"Я полностью согласна с послом Мингарелли (глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли - ред.), что Украина осуществила огромный прогресс за прошедшие четыре года. Когда вы посмотрите на экономические реформы, стабилизацию гривны, реформу в банковской сфере, и этот список может продолжаться. Были также осуществлены важные реформы, касающиеся прозрачности, антикоррупционных учреждений, ProZorro, например", - отметила она.

С ее слов, это реформы, которые украинцы взяли на себя, и США поддерживали их всех сердцем.

"Это означает, по моему мнению, что продолжение реформ и необходимость двигаться вперед являются решающими. И я думаю, наши коллеги из других стран, международных организаций также", - добавила посол США.

"Важно двигаться вперед с законодательством, таким, как новый независимый Антикоррупционный суд, так же, как и с имплементацией законодательства, которое уже приняли. Это не значит, что если оно принято, то уже сделано. Это постоянное движение, которое должно идти вперед", - отметила М.Йованович.

Напомним, М.Йованович перед выборами в РФ напомнила, что Крым - это Украина.