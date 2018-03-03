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Посол США про реформи в Україні: одного лише прийняття законодавства замало

Посол США про реформи в Україні: одного лише прийняття законодавства замало

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. За минулі чотири роки Україна показала значний прогрес з реформами, утім цей процес має продовжуватися, як і імплементація уже ухваленого законодавства, адже його прийняття ще не означає, що воно працює. Про це заявила посол США у Києві Марі Йованович в інтерв'ю телеканалу "Прямий", передає УНН.

"Я повністю погоджуюся з послом Мінгареллі (голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі - ред.), що Україна здійснила величезний прогрес за минулі чотири роки. Коли ви подивитеся на економічні реформи, стабілізацію гривні, реформу у банківській сфері, і цей список може продовжуватися. Були також здійснені важливі реформи, які стосуються прозорості, антикорупційних установ, ProZorro, наприклад", - зазначила вона.

З її слів, це реформи, які українці взяли на себе, і США підтримували їх всіх серцем.

"Це означає, на мою думку, що продовження реформ та потреба рухатися вперед є вирішальними. І я думаю, наші колеги з інших країн, міжнародних організацій також", - додала посол США.

"Важливо рухатися вперед із законодавством, таким, як новий незалежний Антикорупційний суд, так само, як і з імплементацією законодавства, яке вже прийняли. Це не означає, що якщо воно прийняте, то вже зроблене. Це постійний рух, який має йти вперед", - наголосила М.Йованович.

Нагадаємо, М.Йованович перед виборами у РФ нагадала, що Крим - це Україна.

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