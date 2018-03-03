Посол США про реформи в Україні: одного лише прийняття законодавства замало

КИЇВ. 3 березня. УНН. За минулі чотири роки Україна показала значний прогрес з реформами, утім цей процес має продовжуватися, як і імплементація уже ухваленого законодавства, адже його прийняття ще не означає, що воно працює. Про це заявила посол США у Києві Марі Йованович в інтерв'ю телеканалу "Прямий", передає УНН.