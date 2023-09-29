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Услуги государственных и коммунальных учреждений останутся бесплатными - эксперт объяснил суть законопроекта для медреформы

Киев • УНН

 • 295112 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Законопроект о продолжении медицинской реформы, переданный на рассмотрение Министерства здравоохранения Украины, откроет для граждан доступ в частные медицинские учреждения. Однако документ не изменит привычного бесплатного формата предоставления услуг в медицинских учреждениях государственной и коммунальной формы собственности. Об этом сказал Тигран Арутюнян, генеральный директор Медицинского дома Odrex, входящий в рабочую группу при Минздраве по усилению роли частных учреждений здравоохранения в восстановлении и развитии системы здравоохранения, передает УНН.

Детали

Собеседник подчеркнул: «Медицинский дом сотрудничает с Национальной службой здоровья Украины еще с 2018-го, но до сих пор для частных медицинских учреждений не существовало возможности предоставлять полный спектр медуслуг по контракту с НСЗУ. Законопроект позволит полноценно интегрировать частные больницы в медицинскую систему и сделает оказание помощи более доступным».

При этом документ не касается государственных медучреждений — их услуги останутся бесплатными, в том числе экстренная и первичная помощь.

Зато предложенный на рассмотрение Минздрава законопроект расширит возможности украинцев получить помощь в частных учреждениях, если они имеют такую возможность или нуждаются в специфическом лечении либо стремятся получить более качественные услуги. Законопроект впервые в истории Украины предоставит гражданам возможность обратиться за лечением в частное учреждение и получить компенсацию от Национальной службы здоровья по государственному тарифу программы медицинских гарантий.

«Такой механизм — не привилегия, а неотъемлемое право каждого украинца. Сейчас люди в частные учреждения не идут лечиться, а если идут — платят полную прайсовую стоимость услуг. Если будет принят предложенный законопроект, люди, которые и мечтать не могли о лечении с высоким уровнем сервиса и технологий, получат эту возможность за доступные средства. Тысячи людей смогут воспользоваться услугами частной медицины», – отметил Тигран Арутюнян.

Он также привел практические примеры. Если стоимость сделки в частном учреждении стоит, например, 40 тыс. грн, а ее стоимость по программе медицинских гарантий НСЗУ – 20 тыс. грн, то пациент заплатит не всю сумму, а разницу между ценой частного учреждения и тарифом НСЗУ. Или, например, качественная диагностика в частном учреждении на сверхсовременном оборудовании стоит 700 грн, а по тарифу НСЗУ ее стоимость 400 грн, то пациент оплатит не все 700 грн, а только разницу между тарифом НСЗУ и ценой частной больницы – 300 грн. Эта разница также может покрываться выплатами страховых компаний или работодателями.

Действующая система имеет недостаток: обращаясь за помощью в частное учреждение, люди платят 100% стоимости его услуг, упустив возможность воспользоваться полагающейся им по закону компенсацией от НСЗУ. «Новый механизм более справедлив, так как каждый гражданин уплатил налоги на медицину — отдал свои деньги государству и НСЗУ. Неважно, какое учреждение человек выберет — государственное, коммунальное или частное — каждый имеет право получить свою долю уплаченных в виде налогов денег от государства и НСЗУ на свое лечение», — пояснил он и отметил, что закон распространит действие принципа медицинской реформы «деньги следуют за пациентом» и на частные учреждения, чтобы украинцы могли выбирать, где использовать гарантированные государством средства на лечение или медицинские услуги.

Собеседник напомнил, что государственная медицина только условно является бесплатной. «Государство должно быть честным со своими гражданами и начать называть вещи своими именами: бесплатной медицины не существует. В госбольницах люди платят врачам «в карман» — все об этом знают. Правильный государственный подход — легализовать такие деньги: они пойдут официальным путем через светлую экономику, государство получит налоги, которые сможет направить на здравоохранение. Множество плюсов для пациента, врача и государства», — подчеркнул Арутюнян и добавил, что появление такого механизма станет стимулом для развития медицинского страхования.

Напомним

Украину потрясли громкие скандалы о взяточничестве в госбольницах. В Киеве врач требовал от родственников пациента взятки в размере и 6 тыс. долларов за «бесплатное» удаление опухоли. А в Одессе взяли медика с поличным при получении взятки в размере 1200 долларов за бесплатную операцию и уже во время обыска в кабинете обнаружили еще 230 тыс. долларов, 5 тыс. евро и почти 450 тыс. грн.

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