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Послуги державних та комунальних закладів залишаться безоплатними - експерт пояснив суть законопроєкту для медреформи

Послуги державних та комунальних закладів залишаться безоплатними - експерт пояснив суть законопроєкту для медреформи

Київ • УНН

 • 295116 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Законопроєкт про продовження медичної реформи, переданий на розгляд Міністерства охорони здоров’я України, відкриє для громадян доступ до приватних медичних закладів. Однак документ не змінить звичного безоплатного формату надання послуг у медичних закладах державної та комунальної форми власності. Про це сказав Тігран Арутюнян, генеральний директор Медичного дому Odrex, який входить до робочої групи при МОЗ з посилення ролі приватних закладів охорони здоров’я у відновленні та розвитку системи охорони здоров’я, передає УНН.

Деталі

Співрозмовник підкреслив: «Медичний дім співпрацює з Національною службою здоров'я України ще з 2018-го, але до сьогодні для приватних медичних закладів не існувало можливості надавати повний спектр медпослуг за контрактом з НСЗУ. Законопроєкт дозволить повноцінно інтегрувати приватні лікарні в медичну систему та зробить надання допомоги доступнішим».

При цьому документ не стосується державних медзакладів — їхні послуги залишаться безоплатними, зокрема екстрена та первинна допомога.

Натомість запропонований на розгляд МОЗ законопроєкт розширить можливості українців отримати допомогу в приватних закладах, якщо вони мають таку змогу або потребують специфічного лікування чи прагнуть одержати більш якісні послуги.

Законопроєкт вперше в історії України надасть громадянам можливість звернутися для лікування до приватного закладу й отримати компенсацію від Національної служби здоров’я за державним тарифом програми медичних гарантій.

«Такий механізм — не привілей, а невід’ємне право кожного українця. Зараз люди до приватних закладів не йдуть лікуватися, а якщо йдуть — сплачують повну прайсову вартість послуг. Якщо буде ухвалено запропонований законопроєкт, люди, які і мріяти не могли про лікування з високим рівнем сервісу та технологій, отримають цю можливість за доступні кошти. Тисячі людей зможуть скористатися послугами приватної медицини», — наголосив Тігран Арутюнян.

Він також навів практичні приклади. Якщо вартість операції у приватному закладі коштує, наприклад, 40 тис. грн, а її вартість за програмою медичних гарантій НСЗУ – 20 тис. грн, то пацієнт заплатить не всю суму, а лише різницю між ціною приватного закладу і тарифом НСЗУ. Або, наприклад, якісна діагностика у приватному закладі на надсучасному обладнанні коштує 700 грн, а за тарифом НСЗУ її вартість 400 грн, то пацієнт сплатить не всі 700 грн, а лише різницю між тарифом НСЗУ та ціною приватної лікарні – 300 грн. Цю різницю також можуть покривати виплати страхових компаній або роботодавці.

Чинна система має недолік: звертаючись по допомогу до приватного закладу, люди сплачують 100% вартості його послуг, втративши можливість скористатись належною їм за законом компенсацією від НСЗУ. «Новий механізм більш справедливий, тому що кожен громадянин сплатив податки на медицину — віддав свої гроші державі та НСЗУ. Неважливо, який заклад людина вибере — державний, комунальний чи приватний — кожен має право отримати свою частку сплачених у вигляді податків грошей від держави та НСЗУ на своє лікування», — пояснив він і зазначив, що закон поширить дію принципу медичної реформи «гроші прямують за пацієнтом» і на приватні заклади, щоб українці могли вибирати, де використати гарантовані державою кошти на лікування чи медичні послуги.

Співрозмовник нагадав, що державна медицина лише умовно є безоплатною. «Держава має бути чесною зі своїми громадянами та почати називати речі своїми іменами: безоплатної медицини не існує. У держлікарнях люди платять лікарям «у кишеню» — всі про це знають. Правильний державний підхід — легалізувати такі гроші: вони підуть офіційним шляхом через світлу економіку, держава отримає з них податки, які зможе спрямувати на охорону здоров’я. Безліч плюсів для пацієнта, лікаря та держави», — підкреслив Арутюнян і додав, що поява такого механізму стане стимулом для розвитку медичного страхування.

Нагадаємо

Україну сколихнули гучні скандали про хабарництво у держлікарнях. У Києві лікар вимагав від родичів пацієнта хабаря розміром 6 тис. доларів за «безоплатне» видалення пухлини. А в Одесі взяли медика на гарячому під час отримання хабаря розміром 1200 доларів за безоплатну операцію та вже під час обшуку в кабінеті виявили ще 230 тис. доларів, 5 тис. євро та майже 450 тис. грн.

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