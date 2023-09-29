Послуги державних та комунальних закладів залишаться безоплатними - експерт пояснив суть законопроєкту для медреформи

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Співрозмовник підкреслив: «Медичний дім співпрацює з Національною службою здоров'я України ще з 2018-го, але до сьогодні для приватних медичних закладів не існувало можливості надавати повний спектр медпослуг за контрактом з НСЗУ. Законопроєкт дозволить повноцінно інтегрувати приватні лікарні в медичну систему та зробить надання допомоги доступнішим».

При цьому документ не стосується державних медзакладів — їхні послуги залишаться безоплатними, зокрема екстрена та первинна допомога.

Натомість запропонований на розгляд МОЗ законопроєкт розширить можливості українців отримати допомогу в приватних закладах, якщо вони мають таку змогу або потребують специфічного лікування чи прагнуть одержати більш якісні послуги.

Законопроєкт вперше в історії України надасть громадянам можливість звернутися для лікування до приватного закладу й отримати компенсацію від Національної служби здоров’я за державним тарифом програми медичних гарантій.

«Такий механізм — не привілей, а невід’ємне право кожного українця. Зараз люди до приватних закладів не йдуть лікуватися, а якщо йдуть — сплачують повну прайсову вартість послуг. Якщо буде ухвалено запропонований законопроєкт, люди, які і мріяти не могли про лікування з високим рівнем сервісу та технологій, отримають цю можливість за доступні кошти. Тисячі людей зможуть скористатися послугами приватної медицини», — наголосив Тігран Арутюнян.

Він також навів практичні приклади. Якщо вартість операції у приватному закладі коштує, наприклад, 40 тис. грн, а її вартість за програмою медичних гарантій НСЗУ – 20 тис. грн, то пацієнт заплатить не всю суму, а лише різницю між ціною приватного закладу і тарифом НСЗУ. Або, наприклад, якісна діагностика у приватному закладі на надсучасному обладнанні коштує 700 грн, а за тарифом НСЗУ її вартість 400 грн, то пацієнт сплатить не всі 700 грн, а лише різницю між тарифом НСЗУ та ціною приватної лікарні – 300 грн. Цю різницю також можуть покривати виплати страхових компаній або роботодавці.

Чинна система має недолік: звертаючись по допомогу до приватного закладу, люди сплачують 100% вартості його послуг, втративши можливість скористатись належною їм за законом компенсацією від НСЗУ. «Новий механізм більш справедливий, тому що кожен громадянин сплатив податки на медицину — віддав свої гроші державі та НСЗУ. Неважливо, який заклад людина вибере — державний, комунальний чи приватний — кожен має право отримати свою частку сплачених у вигляді податків грошей від держави та НСЗУ на своє лікування», — пояснив він і зазначив, що закон поширить дію принципу медичної реформи «гроші прямують за пацієнтом» і на приватні заклади, щоб українці могли вибирати, де використати гарантовані державою кошти на лікування чи медичні послуги.

Співрозмовник нагадав, що державна медицина лише умовно є безоплатною. «Держава має бути чесною зі своїми громадянами та почати називати речі своїми іменами: безоплатної медицини не існує. У держлікарнях люди платять лікарям «у кишеню» — всі про це знають. Правильний державний підхід — легалізувати такі гроші: вони підуть офіційним шляхом через світлу економіку, держава отримає з них податки, які зможе спрямувати на охорону здоров’я. Безліч плюсів для пацієнта, лікаря та держави», — підкреслив Арутюнян і додав, що поява такого механізму стане стимулом для розвитку медичного страхування.

Нагадаємо

Україну сколихнули гучні скандали про хабарництво у держлікарнях. У Києві лікар вимагав від родичів пацієнта хабаря розміром 6 тис. доларів за «безоплатне» видалення пухлини. А в Одесі взяли медика на гарячому під час отримання хабаря розміром 1200 доларів за безоплатну операцію та вже під час обшуку в кабінеті виявили ще 230 тис. доларів, 5 тис. євро та майже 450 тис. грн.