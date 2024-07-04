По заявлению Офиса Омбудсмена о незаконном выезде за границу родственников чиновников начато расследование, сообщила в четверг пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

Детали

"Начато уголовное производство по фактам, изложенным Уполномоченным Верховной Рады по правам человека о незаконном выезде за границу лиц в марте 2022 года под предлогом сопровождения детей-сирот во время эвакуации в Германию", - сообщили в прокуратуре в соцсетях.

Досудебное расследование, как отмечается, проводится по признакам ч. 2 ст. 332 УК Украины - незаконная переправка через государственную границу лиц призывного возраста по предварительному сговору группой лиц.

В рамках уголовного производства, как указано, будет проверяться информация, распространенная Офисом Омбудсмена, о том, что должностные лица Службы по делам детей и семьи города Киева и Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева организовали выезд за границу нескольких человек, в том числе своих родственников, под видом работников учреждений, сопровождающих детей во время эвакуации за границу.

А также будет проверена информация о том, что ни один из сопровождающих, оказавшись за пределами нашего государства, не вернулся в Украину, добавили в прокуратуре.

"В рамках следствия всем указанным в заявлении фактам будет дана правовая оценка", - отметили в прокуратуре.

Напомним

3 июля Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что должностные лица Службы по делам детей и семьи города Киева и Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева отправили своих близких родственников сопровождать почти 70 детей-сирот в Германию, чтобы первые, вероятно, смогли сбежать за границу.