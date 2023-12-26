После уничтожения российского "Новочеркасска" в Феодосии враг усилил проверки на улицах - Центр нацсопротивления

После того, как ВСУ уничтожили десантный корабль оккупантов "Новочеркасск", россияне окружили центральный район города Феодосия, и усилили проверку местных на улицах. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

Оккупанты ищут информаторов, которые по их мнению следят за портом, а также пытаются не допустить утечки информации о степени повреждения портовой инфраструктуры. Однако такие действия напоминают лишь истерику и не влияют на реальное положение вещей - россияне здесь враг и будут всегда под прицелом Сил Обороны - говорится в сообщении.

Напомним

Украина нанесла авиационный удар по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" в оккупированном Крыму.

Это подтвердили в минобороны рф.

В результате атаки был уничтожен личный состав врага, а также повреждена портовая инфраструктура и, возможно, суда обеспечения.

Украина уничтожила 20% Черноморского флота рф: в Минобороны Британии отреагировали на атаку ВСУ по десантному кораблю "Новочеркасск"