После массированной атаки рф на Прикарпатье восстановили электроснабжение
Киев • УНН
В Ивано-Франковской области полностью восстановили электроснабжение после утренней ракетной атаки. Свет вернули жителям Калуша, Бурштына и Ивано-Франковска.
В Ивано-Франковской области восстановили электроснабжение после массированной атаки рф на энергетику, сообщила в среду председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в Telegram, пишет УНН.
Детали
«Электроснабжение в области восстановлено (...) Благодаря слаженной работе энергетиков сейчас все потребители запитаны, отключений электроснабжения в области нет!» - написала Онищук.
Председатель ОВА напомнила, что из-за утренней ракетной атаки врага часть Прикарпатья была обесточена. Без света находились жители Калуша, Бурштына и Ивано-Франковска.
российский удар по Прикарпатью: часть региона осталась без света25 дек. 2024, 06:39 • 9057 просмотров