После "хлопка" возле Мариуполя у россиян капитально поубавилось военной техники - Андрющенко

После "хлопка" возле временно оккупированного Мариуполя у российских захватчиков капитально поубавилось военной техники. Об этом в субботу сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

Детали

"Ждете подробности хлопка вчера? Они есть у нас для вас. Вчера ночью было очень жарко в этом треугольнике (Кальчик-Македоновка-Аспаново - ред.) Почему? Потому что здесь есть несколько тоннелей, которые русня использует для хранения техники и БК и ПВО. Так вот, техники капитально поубавилось. Визуально четыре единицы гусеничной техники, плюс части С-300. И это только то, что удалось зафиксировать "глазами", - написал Андрющенко в Telegram.

Он отметил, что фото и видео не будет, ведь утром Македоновка, Заря, Кальчик, Водяное перекрыты.

"Продолжаются поисковые мероприятия россиян - ищут, кто навел. Ищут обломки в машинах, взрывчатку, оружие и придирчиво спрашивают о проукраинском активе", - отметил Андрющенко.

Дополнение

Андрющенко сообщал 29 марта, что в Мариупольском районе в "треугольнике" Кальчик-Гранитное-Заря в 22:00 по Киеву российская ПВО снова "удачно все сбила" так, что отголоски слышал Мариуполь в 10 километрах от эпицентра.

В начале марта 2024 года Андрющенко отмечал, что российские оккупанты активизировались в Мариупольском районе, фиксируется большая переброска техники в вечернее время.