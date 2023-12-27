После атаки Украины на морской порт в Феодосии: россияне вывозят зерно в Керчь

После того, как ВСУ атаковали корабль в порту Феодосии, россияне в пани начали вывозить оттуда все награбленное в Украине зерно. Об этом сообщает "Радио Свобода", передает УНН.

Детали

В оккупированном Крыму зафиксировали большую колонну зерновозов на объездной дороге в Феодосию. Колонна из грузовиков сформирована в направлении Керчи.

Журналистам также удалось сфотографировать колонну из зерновозов в районе Феодосии.

Известно, что именно через морской порт Федосии россияне отгружали награбленное в Украине зерно, в частности на балкеры под иностранным флагом.

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Дополнение

российские власти ранее публично подтвердили, что вывозят украинское зерно с оккупированных территорий на аннексированный Крымский полуостров. Так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов признал, что россия продает украинское зерно.

Однако позже Аксенов заявил, что крымские порты не загружают зерно для прямых поставок за границу.

Напомним,

Украина в ночь на 26 декабря нанесла авиационный удар по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" во временно оккупированном Крыму. Позже в минобороны россии подтвердили повреждение корабля в Феодосии

Сейчас партизаны заявили, что в городе начались облавы российских силовиков. Оккупанты пытаются найти среди местных тех, кто мог скоординировать удар ВСУ по ВДК "Новочеркасск".

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