Поиски тела пропавшей студентки из Туркменистана приостановили из-за похолодания
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Киеве спасатели приостановили проведение поисковых работ тела девушки, которая прыгнула с моста Патона. Причиной этому стало понижение температуры окружающей среды, говорится в сообщении на сайте пресс-службы ГСЧС, передает УНН.
"В связи с понижением температуры окружающей среды, начала ледохода на реке Днепр, обледенения легочных автоматов на водолазном снаряжении, создается угроза жизни и здоровью водолаза-спасателя, поэтому поиск девушки, которая прыгнула с моста Патона, приостановлен", - говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что с началом плюсовой температуры планируется проведение поисковых работ на поверхности акватории Днепра.
С начала поисковых работ водолазами обследовано 316,7 га акватории реки.
Напомним, столичная прокуратура начала уголовное производство по факту доведения до самоубийства 19-летней студентки из Туркменистана, которая в конце января прыгнула с моста Патона в Киеве.