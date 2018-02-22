Пошуки тіла зниклої студентки з Туркменістану призупинили через похолодання
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Києві рятівники призупинили проведення пошукових робіт тіла дівчини, яка стрибнула з моста Патона. Причиною цьому стало пониження температури навколишнього середовища, сказано в повідомленні на сайті прес-служби ДСНС, передає УНН.
“У зв’язку з пониженням температури навколишнього середовища, початку льодоходу на річці Дніпро, обмерзання легеневих автоматів на водолазному спорядженні, створюється загроза життю та здоров’ю водолаза-рятувальника, тому пошуки дівчини, яка стрибнула з мосту Патона, призупинили”, — йдеться в повідомленні.
У ДСНС зазначили, що з початком плюсової температури планується проведення пошукових робіт на поверхні акваторії Дніпра.
З початку пошукових робіт водолазами обстежено 316,7 Га акваторії річки.
Нагадаємо, столична прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства 19-річної студентки з Туркменістану, яка наприкінці січня стрибнула з мосту Патона у Києві.