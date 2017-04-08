Чиновника взяли под стражу в Кропивницком за взятку
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 апреля. УНН. Заместителю начальника одного из отделов ГИС, которого вчера прокуратура совместно с полицией при оперативном сопровождения СБУ задержали на получении неправомерной выгоды, избрана мера пресеччения. Об этом проинформировали в пресс-службе областной прокуратуры, сообщает УНН.
Так, по ходатайству прокуратуры судом принято решение на время досудебного расследования держать подозреваемого под стражей.
Согласно информации, по решению суда, ему определен залог в размере 80 минимальных заработных плат.
Напомним, вчера СБУ совместно с полицией задержали на взятке заместителя начальника одного из городских районных отделов Государственной исполнительной службы в Кировоградской области.
Правоохранители установили, что чиновник требовал от местной жительницы 6 тыс. грн за непроведение описания ее двухкомнатной квартиры. Процедура должна была состояться в рамках исполнительного производства по взысканию с женщины личного долга в пользу третьего лица.
Оперативники спецслужбы задержали заместителя начальника отдела согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в помещении отдела при получении половины взятки.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 7 апреля киевского следователя поймали на взятке в 270 тыс. грн.