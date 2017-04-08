Посадовця взяли під варту у Кропивницькому через хабар

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 квітня. УНН. Заступнику начальника одного із відділів ДВС, якого вчора прокуратура спільно з поліцією за оперативного супроводу СБУ затримали на отриманні неправомірної вигоди обрано запобіжний захід. Про це поінформували у прес-службі обласної прокуратури, повідомляє УНН.

Так, за клопотанням прокуратури судом прийнято рішення на час досудового розслідування тримати підозрюваного під вартою.

Згідно з інформацією, за рішенням суду, йому визначено заставу у розмірі 80 мінімальних заробітних плат.

Нагадаємо, вчора СБУ спільно з поліцією затримали на хабарі заступника начальника одного з міськрайонних відділів Державної виконавчої служби на Кіровоградщині.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від місцевої жительки 6 тис. грн за не проведення опису її двокімнатної квартири. Процедура мала відбутися у межах виконавчого провадження зі стягнення з жінки особистого боргу на користь третьої особи.

Оперативники спецслужби затримали заступника начальника відділу згідно зі ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, у приміщенні відділу під час отримання половини хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 7 квітня київського слідчого спіймали на хабарі в 270 тисяч грн.

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