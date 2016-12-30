Должностное лицо Минобороны поймали на взятке в 350 тыс. грн в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Национальная полиция вместе с военной прокуратурой Южного региона задержала в Одессе заместителя начальника Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны Украини за получение взятки в размере 350 тыс. грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель Генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.
“Нацполиция — военная прокуратура Южного региона только что в Одессе задержали "на горячем" заместителя начальника Южного территориального Квартирно-эксплуатационного управления МО Украины за вымогательство и получение от подрядчика 350 тысяч гривен взятки (3% от сметы ремонта военных казарм)”, — сообщил А.Матиос.
Как сообщал УНН, НАБУ завершило досудебное следствие в отношении чиновницы МинАП по факту получения взятки в размере 150 тыс. долл. США.