Посадовця Міноборони затримали на хабарі у 350 тис. грн в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Національна поліція разом з військовою прокуратурою Південного регіону затримала в Одесі заступника начальника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони Украіни за отримання хабара у розмірі 350 тис. грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник Генерального прокурора — головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.
“Нацполіція — військова прокуратура Південного регіону тільки що в Одесі затримали на „гарячому“ заступника начальника Південного територіального Квартирно-експлуатаційного управління МО Украіни за вимагання та отримання від підрядника 350 тисяч гривень хабара (3% від кошторису ремонту військових казарм)”, — повідомив А.Матіос.
Як повідомляв УНН, НАБУ завершило досудове слідство щодо чиновниці МінАП за фактом отримання хабара у розмірі 150 тис. дол. США.