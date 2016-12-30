Посадовця Міноборони затримали на хабарі у 350 тис. грн в Одесі

“Нацполіція — військова прокуратура Південного регіону тільки що в Одесі затримали на „гарячому“ заступника начальника Південного територіального Квартирно-експлуатаційного управління МО Украіни за вимагання та отримання від підрядника 350 тисяч гривень хабара (3% від кошторису ремонту військових казарм)”, — повідомив А.Матіос.

Як повідомляв УНН, НАБУ завершило досудове слідство щодо чиновниці МінАП за фактом отримання хабара у розмірі 150 тис. дол. США.